ФК «Краснодар» стал чемпионом молодежного первенства России

Молодежка «быков» 12 мая дома разгромила сверстников из «Рубина» и завоевала золотые медали первенства.

Хозяева открыли счет в матче на 23-й минуте. Гол забил полузащитник горожан Даниил Уткин. Через 20 минут «быки» увеличили отрыв, мяч в ворота гостей отправил нападающий Иван Игнатьев.

На 73-й минуте «Рубину» удалось отыграть один мяч, но спустя минуту хозяева поля вновь увеличили отрыв — снова отличился Игнатьев.

В компенсированное время форвард горожан Игнатьев оформил хет-трик, реализовав пенальти и доведя счет до разгромного.

В итоге встреча молодежных команд «Краснодара» и «Рубина» завершилась со счетом 4:1. Горожане по итогам турнира набрали 69 очков и стали чемпионами молодежного первенства России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основные составы команд сыграют в краевой столице 13 мая.

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