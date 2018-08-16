ФК «Краснодар» стал лауреатом премии «Лига Fair Play»

Команду наградят 18 августа перед началом матча против «Спартака».

Российская премьер-лига определила лауреата премии «Лига Fair Play» сезона — 2017/2018. Обладателем почетной награды стал «Краснодар».

«Современная футбольная Академия, отличный стадион, а главное — зрелищная игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили «Краснодару» получить главную награду чемпионата за честную игру в прошедшем сезоне», — говорится в сообщении РПЛ.

Победителя определяют на основании оценок по шести основным параметрам: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков, сообщает пресс-служба РПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на первый домашний матч «Краснодара» против «Спартака» продали все билеты.

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