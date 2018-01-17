ФК «Краснодар» стал пятым в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/17

По сравнению с сезоном-2015/16 прирост составил 6 тыс. 442 зрителя.

По данным УЕФА, в сезоне-2016/17 семь европейских клубов добились увеличения посещаемости домашних матчей на 5 тыс. зрителей и более по сравнению с предыдущим.

Первое место по этому показателю занял английский «Вест Хэм» с приростом более 22 тыс. зрителей. На втором месте — шотландский «Селтик». Третьим стал английский «Ливерпуль».

«Спартак», ставший чемпионом России впервые за 16 лет, расположился на четвертой строчке. Прирост посещаемости московского клуба составил 7 тыс. 581 зритель.

На пятой строчке расположился еще один российский клуб — «Краснодар», который по ходу сезона перебрался на новую арену вместимостью в 33 тыс. 979 мест. Средняя посещаемость в сезоне-2015/16 составляла 9 тыс. 464 зрителя, в следующем сезоне — 15 тыс. 886 зрителей.

Замкнули семерку рейтинга два португальских клуба — «Витория» и «Бенфика», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стадион «Краснодар» открылся 9 октября 2016 года. Его строительство было начато в 2013 году.

Фоторепортаж с экскурсии по стадиону ФК «Краснодар» с Сергеем Галицким смотрите здесь.

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