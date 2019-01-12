ФК «Краснодар» сыграет на сборах с «Базелем» и «Локомотивом»

У команды 8 января завершился отпуск.

Тренеры и игроки утром 9 января вылетят чартерным рейсов на сборы в Испанию.

В Эстепоне футболисты будут работать до 22 января включительно. Проведут два контрольных матча: 14 января против сборной Китая U-25 и 22 января с швейцарским «Базелем».

После трех дней отдыха «быки» переедут в Марбелью, где будут тренироваться с 26 января по 6 февраля. Оппонент по матчу 29 января еще уточняется, а 3 февраля команда двумя разными составами сыграет со шведским «Мальме» и клубом американской MLS «Нью Инглэнд Революшн» из Бостона. Завершатся сборы «Краснодара» игрой с московским «Локомотивом» 6 февраля.

«Быки» вернутся в Краснодар и заключительный этап подготовки перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Байером» проведут на тренировочной базе «Четук», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы стал немецкий «Байер». Первая встреча пройдет в Краснодаре 14 февраля. Ответный матч «быки» проведут в Германии 21 февраля.

Наставник ФК «Краснодар» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

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