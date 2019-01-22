ФК «Краснодар» сыграет с швейцарским «Базелем» в Испании

«Краснодар» проведет контрольный матч в испанском городе Марбелья 22 января.

В сравнении с молодежной сборной Китая, которую «быки» одолели в предыдущей игре, «Базель» — более серьезный соперник.

Нынешний сезон у швейцарского гранда не задался. Команда вылетела и из Лиги чемпионов, и из Лиги Европы на ранних стадиях. Неудачи на международной арене выбили подопечных Раафэля Вики из колеи. Во внутреннем первенстве они отстали от лидера «Янг Бойз» на 19 очков.

Встретятся с клубом из Швейцарии «быки» в 15:00.