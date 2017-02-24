ФК «Краснодар» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой»

В швейцарском Ньоне 24 февраля состоялась жеребьевка, во время которой стал известен соперник горожан в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

«Краснодар» поборется за выход в следующий этап турнира с испанской «Сельтой». Матчи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Испании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» впервые в истории клуба вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Горожане 22 февраля на выезде сыграли вничью с турецким «Фенербахче» и по сумме набранных очков за два матча прошли вперед.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «быки» на домашнем поле выиграли у турецкого «Фенербахче» со счетом 1:0.

Фоторепортаж с матча Лиги Европы ФК «Краснодар» — «Фенербахче» смотрите здесь.

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