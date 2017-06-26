ФК «Краснодар» сыграл с ростовским СКА — 4:0

ФК «Краснодар» в июне провел второй контрольный спарринг против команды из зоны «Юг» второго дивизиона, ростовского СКА.

Вновь, как и с «Черноморцем», «Краснодар» одержал победу с разницей в четыре мяча. На игру горожане вышли основным составом, исключение составила лишь вратарская позиция: место Синицына занял Сафонов. «Черно-зеленые» все 90 минут контролировали ход поединка и по два раза отличились в каждом из таймов.

Счет открыл Перейра, затем забил Рамирес. Во второй 45-минутке еще по голу оказались на счету Игнатьева и Жигулева. Итог — 4:0, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома обыграл новороссийский «Черноморец» в товарищеском матче — 5:1.

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