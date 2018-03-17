ФК «Краснодар» уступил «Уфе»

Матч 23-го тура Чемпионата России по футболу прошел 17 марта в Краснодаре.

Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил полузащитник Иван Пауревич. Дмитрий Живоглядов подключился по правому краю штрафной на заброс и сделал высокую подачу на дальнюю штангу, где Сергей Петров сумел сдержать только Кеинде Фатая, а Пауревич без сопротивления пробил в ближний угол.

«Краснодар» (40 очков) занимает четвертое место в таблице РФПЛ, «Уфа» (34 очка) — шестое, сообщает «Чемпионат».

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