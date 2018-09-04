ФК «Краснодар» узнал расписание игр РПЛ до конца 2018 года

04 сентября в 17:57
На сайте Российской премьер-лиги опубликовали расписание матчей с 7-го по 17-й туры.
«Краснодар» 16 сентября на выезде встретится с «Анжи», 22 сентября пройдет матч против «Крыльев Советов», а 30 сентября «черно-зеленые» примут «Динамо».
В 10-м туре 7 октября «Краснодар» отправится в гости к питерскому «Зениту», в 11-м (19 октября) примет «Ахмат», 27 октября сыграет с ЦСКА в Москве.
Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет 3 ноября, «Енисей» — «Краснодар» — 11 ноября. «Быки» примут «Арсенал» 25 ноября, «Урал» 2 декабря и «Уфу» 9 декабря.
Полностью календарь игр можно посмотреть здесь.
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