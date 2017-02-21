ФК «Краснодар» в день рождения клуба встретится с «Фенербахче»

Футбольный клуб «Краснодар» проведет день рождения на поле с турецким «Фенербахче». В кубанской столице уже начали отмечать эту дату: провели турнир по мини-футболу.

В честь дня рождения «черно-зеленых» соревновались 20 команд. Для многих коллективов это стало традицией.

«Мы каждый год участвовали, этот год не стал исключением для нас», — говорит участник турнира Илья Ветров.

«Мы уже давно играем в любительской лиге. В прошлом году участвовали в турнире, выиграли его, то есть мы — действующие чемпионы. В этом году уже ждали новый турнир», — рассказывает спортсмен Александр Поспелов.

Победу в соревнованиях одержала команда «Краснодар», второе место также заняли представители кубанской столицы — «Кубаньэнерго». Замкнул тройку лидеров сочинский «Трактор». Команды, которые заняли третье и четвертое места, на групповом этапе сразились за малый кубок. Обладателями награды стали воспитанники школы футбола для взрослых ФК «Краснодар».

«Мы уже год ходим. Наш состав, то есть человек 20, стабильно ходит уже год. Мы давно занимаемся. Где еще, если не в родных стенах, участвовать в турнирах?» — считает один из участников Василий Юрченко.

Лучшим бомбардиром турнира стал Денис Павлов из майкопского «Кавказа». В конкурсе голкиперов награду получил Юрий Казеннов из сочинского «Трактора», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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