ФК «Краснодар» в контрольном матче обыграл австрийский «Штурм»

Игра прошла 12 июля в австрийском городе Гроссклай.

Единственный мяч на 60-й минуте со штрафного, который заработал Павел Мамаев, забил Маурисио Перейра. В итоге — 1:0.

В следующий раз «быки» проведут товарищеский матч в Австрии 17 июля с ФК «Оренбург». Начало — в 18:30.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 9 июля в контрольном матче уступил египетскому «Аль-Ахли» со счетом 1:5.

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