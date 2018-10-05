ФК «Краснодар» в матче Лиги Европы дома победил «Севилью»

Встреча группового этапа турнира прошла 4 октября в Краснодаре.

Счет в конце первого тайма открыл игрок «Севильи» Нолито. Вышедший на замену полузащитник «быков» Маурисио Перейра сравнял на 72-й минуте, а на 87-й преимущество «черно-зеленых» увеличил Торнике Окриашвили, который через себя отправил мяч в ворота соперника. Футболист также появился на поле за несколько минут до забитого гола.

Итог встречи — 2:1 в пользу «Краснодара».

Матч посетили 31 тыс. 346 зрителей.

Следующая встреча «Краснодара» в рамках группового турнира Лиги Европы состоится 25 октября. Команда на выезде сыграет против бельгийского «Стандарда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в групповом этапе Лиги Европы сыграет против «Севильи», «Стандарда» и «Акхисара».

«Краснодар» в первом матче Лиги Европы обыграл «Акхисар»

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