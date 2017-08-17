ФК «Краснодар» в матче Лиги Европы победил «Црвену Звезду»

Матч раунда плей-офф Лиги Европы прошел на домашнем стадионе «быков» 17 августа.

На 20-й минуте новичок «черно-зеленых» Михайло Ристич, который перешел в краснодарскую команду из «Црвены Звезды», набрал скорость и сильно пробил издали. Сербский вратарь Милан Борян отбил мяч перед собой, благодаря этому счет открыл 18-летний воспитанник Академии ФК «Краснодар» Иван Игнатьев, сыгравший на добивании.

На 46-й минуте отрыв хозяев увеличил Виктор Классон, поразивший ворота ударом слету. Однако на 57-й минуте одно очко отыграл полузащитник сербского коллектива Славолюб Срнич. Уже на 58-й минуте Ристич забивает в ворота бывших одноклубников, но судьи не защитывают гол. На 66-й минуте Рамирес навешивает с углового, и справедливость восстанавливает полузащитник «быков» Сергей Петров.

На 71-й минуте «Црвене Звезде» вновь удается сократить разрыв в счете — автором гола становится Неманья Милич.

В оставшееся время команды не смогли забить, в итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В этом матче впервые в сезоне на поле появился получивший травму во время сборов лидер «черно-зеленых», нападающий Федор Смолов. Он заменил автора первого гола Ивана Игнатьева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» проведет ответный матч раунда плей-офф в Белграде 24 августа. Победитель по сумме двух игр получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

Вернуться на ленту

Источник