ФК «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Стандарду»

Встреча 3-го тура группового этапа турнира прошла в Льеже 25 октября.

Счет на 39-й минуте открыл нападающий «черно-зеленых» Ари, забивший в пустые ворота после передачи Юрия Газинского и Сергея Петрова.

На 47-й минуте игрок «Стандарда» Рено Эмон сравнял. На 92-й минуте защитник хозяев Константинос Лайфис смог принести своей команде победу — 2:1 в пользу бельгийцев.

Следующий матч Лиги Европы пройдет 8 ноября в Краснодаре. «Быки» проведут ответную встречу со «Стандардом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар», во втором оказался сильнее «Севильи».

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