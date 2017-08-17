ФК «Краснодар» в матче с «Црвеной Звездой» ведет в счете — 3:2

Матч раунда плей-офф Лиги Европы проходит в Краснодаре.

Счет на 20-й минуте открыл воспитанник «быков» Иван Игнатьев. На 46-й минуте в одно касание в ворота соперника забивает Виктор Классон. Однако на 57-й минуте сербы отыгрывают один мяч: забивает Славолюб Срнич. На 66-й минуте забивает полузащитник хозяев Сергей Петров, но на 71-й минуте «Црвене Звезде» вновь удается сократить отставание от противника, автором гола становится Неманья Милич.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ответный матч «Краснодара» и «Црвеной Звездой» состоится в Белграде 24 августа. Победитель по сумме двух игр получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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