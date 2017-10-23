ФК «Краснодар» в Москве уступил «Локомотиву»

Встреча состоялась 23 октября на стадионе «Локомотив» в рамках 14-го тура чемпионата России.

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». Первый гол на 25-й минуте забил Алексей Миранчук, второй на 85-й минуте — Мануэл Фернандеш.

ФК «Краснодар» после 13 туров чемпионата России, имея в багаже 21 очко, располагался на четвертой строчке таблицы. ФК «Локомотив» с 26 набранными очками шел на втором месте. «Краснодар» и «Локомотив» провели 12 официальных очных встреч — все в чемпионате России. В этих играх «быки» отпраздновали успех три раза, восемь раз уступили, еще одна игра завершилась вничью.

Общая разница мячей в противостоянии была 14-22 в пользу «железнодорожников». В прошлом сезоне соперники обменялись выездными победами с одинаковым счетом 2:1, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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