ФК «Краснодар» в Перми обыграл «Амкар»

Матч 20-го тура российской футбольной Премьер-лиги состоялся 10 декабря на стадионе «Звезда».

У «Краснодара» голы забили Алексей Грицаенко на 13-й минуте, Иван Игнатьев — на 32-й минуте и Виктор Классон — на 46-й. В составе «Амкара» на 57-й минуте отличился Фелицио Браун Форбс.

Игра закончилась со счетом 1:3.

«Краснодар» после 20 туров чемпионата России заработал 36 очков. Встреча с «Амкаром» стала последней для «черно-зеленых» в 2017 году, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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