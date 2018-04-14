ФК «Краснодар» в первом домашнем матче под руководством Мусаева разгромил «Арсенал»

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу прошел 14 апреля в Краснодаре.

Счет на четвертой минуте встречи открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. На 23-й минуте отрыв «быков» увеличил Сергей Петров. Решающий гол встречи на 86-й минуте забил Рикардо Лаборде. Итоговый счет — 3:0 в пользу «Краснодара».

Встречу посетили 19 тыс. 667 зрителей. Прошедший матч стал 400-м официальным в истории клуба.

Следующую игру «Краснодар» 22 апреля проведет на выезде против ЦСКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Игоря Шалимова 2 апреля отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Команду возглавил Мурад Мусаев, тренировавший до этого молодежную команду горожан.

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