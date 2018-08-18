ФК «Краснодар» в первом домашнем матче уступил «Спартаку»

Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре 18 августа.

На 88-й минуте матча единственный гол встречи забил нападающий «Спартака» Зе Луиш. Форвард «быков» Ари на 90-й минуте получил красную карточку и был удален с поля. После этого болельщики «Краснодара» закидали ворота противника пластиковыми бутылками.

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», все билеты на игру «Краснодар» — «Спартак» были проданы. Матч-открытие домашнего сезона посетили 34 тыс. 302 зрителя. На встрече побывали около 5 тыс. болельщиков «красно-белых».

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