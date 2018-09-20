ФК «Краснодар» в первом матче Лиги Европы обыграл «Акхисар»

Матч группового этапа турнира прошел в Турции 20 сентября.
Единственный гол встречи на 26-й минуте забил полузащитник «черно-зеленых» Виктор Классон. Павел Мамаев подобрал мяч перед чужой штрафной, отдал на Ари, тот сыграл на Шарля Каборе, от которого последовал пас в штрафную на Классона. Швед пробил низом в ближний угол с левого угла штрафной.
Итог встречи — 0:1.
Следующий матч в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет дома против испанской «Севильи». Встреча пройдет 4 октября.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в групповом этапе Лиги Европы сыграет против «Севильи», «Стандарда» и «Акхисара».
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