ФК «Краснодар» в первом матче сезона одержал победу над «Рубином»

Встреча 1-го тура РФПЛ прошла 16 июля на «Казань-Арене» и завершилась со счетом 1:2.

Краснодарцы распечатали ворота соперника на 17-й минуте. Рикардо Лаборде сыграл в стенку с Вандерсоном и, продвинувшись вперед, сделал проникающую передачу в штрафную. Лаборде убежал от защитника и пробил мимо голкипера казанцев.

На 33-й минуте Лаборде оформил дубль. Полузащитник вошел в штрафную, обошел защиту «Рубина» и пробил в угол ворот. На 72-й минуте хозяева отыграли один мяч. Магомед Оздоев сделал передачу на Максима Лестьенна, который вошел в штрафную, на замахе убрал двух соперников и пробил в нижний угол ворот «быков». До конца встречи ни одной из команд больше забить не удалось.

Следующий матч «Краснодар» проведет 22 июля и на домашнем поле встретится с «Тосно».

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