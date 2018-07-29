ФК «Краснодар» в первом матче сезона уступил «Рубину»

Встреча прошла 29 июля на «Казань-Арене».

Счет на девятой минуте открыл нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Капитан «быков» Федор Смолов ответил казанцам на 31-й минуте, однако через семь минут из-за ошибки форварда «быков» Азмун оформил дубль.

Итог встречи — 2:1 в пользу хозяев поля.

В стартовом составе «Краснодара» вышли два новичка команды — Урош Спайич и Дмитрий Стоцкий. Еще один новый игрок «быков» Кристиан Куэва дебютировал на 63-й минуты матча.

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