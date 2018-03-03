ФК «Краснодар» в первом после зимнего перерыва матче обыграл «Ростов»

Матч 21-го тура чемпионата России прошел в Краснодаре 3 марта.

Счет на 28-й минуте встречи открыл нападающий «быков» Федор Смолов. В конце первого тайма арбитр назначил в ворота хозяев пенальти из-за нарушения Романа Шишкина. Алексей Ионов был точен и сравнял счет.

На 59-й минуте — еще одно пенальти, на этот раз «Ростову». Его успешно реализовал Смолов, оформивший дубль.

На 89-й минуте преимущество «быков» утвердил Павел Мамаев. Итоговый счет — 3:1 в пользу «черно-зеленых».

На матче побывали 31 тыс. 388 зрителей.

Следующую встречу «Краснодар» проведет 10 марта на выезде. Команда встретится с московским «Динамо».

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2017/2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник