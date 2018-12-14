ФК «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы может сыграть с «Челси» и «Арсеналом»

Жеребьевка состоится 17 декабря в швейцарском городе Ньон в 15:00.

В плей-оф вышли 32 клуба — 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов. Команды разобьют на «сеяные» и «несеяные».

В паре не могут оказаться клубы, которые играли в одной группе и представители одной страны. По разным парам разведут команды из РФ и Украины, сообщает «Чемпионат».

Среди «сеяных» клубов — «Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, киевское «Динамо», «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

«Несеяные» команды — БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтер».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 декабря «Краснодар» с разгромным счетом уступил «Севилье», но вышел в в плей-офф Лиги Европы.

В первом матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар», во втором оказался сильнее «Севильи», а в третьем уступил «Стандарду». В четвертом этапе «черно-зеленые» взяли реванш у «Стандарда», в следующем — выиграли у «Акхисара».

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