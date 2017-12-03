ФК «Краснодар» в последнем домашнем матче года вырвал победу у «Ахмата»

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу прошел 3 декабря на стадионе «Краснодар».

Перед началом встречи клубу в третий раз вручили премию «Лига Fair Play». «Краснодар» признали лучшим по итогам ноября 2017 года.

Счет на 29-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Антон Швец. Через шесть минут преимущество гостей увеличил Исмаэл. На 52-й минуте сократить разрыв удалось нападающему «Краснодара» Федору Смолову, а на 68-й минуте полузащитник «черно-зеленых» Павел Мамаев сравнял счет. На 90-й минуте Жоаозиньо, который вышел на замену Мамаеву, забил решающий гол встречи. Итог — 3:2 в пользу «Краснодара».

Следующий матч «быки» проведут на выезде 10 декабря. Команда встретится с пермским «Амкаром». Эта матч станет последним для «Краснодара» в 2017 году.

По итогам 19-го тура ФК «Краснодар» расположился на пятом месте турнирной таблицы с 33 очками. У лидера чемпионата — московского «Локомотива» — 42 балла.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе ФК «Краснодар» 3 декабря провели тестирование системы видеоповторов.

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