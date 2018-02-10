ФК «Краснодар» в последнем матче сбора разгромил «Хэбэй Чайна Форчун»

10 февраля в 19:20

Матч прошел в Испании 10 февраля.

Хет-трик на счету Федора Смолова, еще по разу отличились Павел Мамаев, Виктор Классон, Сергей Петров и Олег Шатов. Итог встречи — 7:1 в пользу «Краснодара».

Этот матч завершил двухнедельный тренировочный цикл. Впереди «быков» ждет три дня выходных, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на первом сборе в ОАЭ команда провела два матча: обыграла ташкентский «Локомотив» и уступила «Астане».

В Испании «черно-зеленые» успели обыграли «Стремсгодсет» и уступили «Видеотону».

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