ФК «Краснодар» в последнем матче сезона сыграл вничью с «Рубином»

13 мая в 15:55

Встреча 30-го тура чемпионата России по футболу прошла в Краснодаре 13 мая.

Счет на 56-й минуте матча открыл полузащитник «черно-зеленых» Павел Мамаев. На 87-й минуте нападающий «Рубина» Сердар Азмун отыграл одно очко. Итог встречи — 1:1.

По итогам футольного сезона клуб занял четвертое место в чемпионате России и гарантировал себе участие в Лиге Европы в следующем году.

Встречу посетили 34 тыс. 55 человек, это стало пятым в сезоне аншлагом на матчах РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к матчу с «Рубином» а поле стадиона ФК «Краснодар» выстригли игровые номера Гранквиста и Жоаозиньо, которые покидают команду по окончанию сезона. Шведский защитник Андреас Гранквист пришел в клуб летом 2013 года из итальянского «Дженоа». По словам футболиста, он со своей семьей 12 лет живет за пределами Швеции и скучает по родине. Жоаозиньо присоединился к «черно-зеленым» в 2011 году. Бразильский футболист получил паспорт гражданина РФ в 2016 году.

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