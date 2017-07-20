ФК «Краснодар» в третьем раунде Лиги Европы встретится с «Люнгбю»

Датчане по сумме двух матчей превзошли словацкий «Слован».

Соперник «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы определился 20 июля. Команда из города Конгенс Люнгбю на своем поле во 2-м квалификационном раунде обыграла 2:1 «Слован». В первой игре в Братиславе датчане также взяли верх со счетом 1:0.

Первая встреча «быков» и «Люнгбю» пройдет теперь 27 июля на стадионе ФК «Краснодар». Ответный матч пройдет в Дании 3 августа, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом сезоне ФК «Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог пройти в 1/4 финала Лиги Европы.

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