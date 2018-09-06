ФК «Краснодар» включил 23 игрока в заявку на групповой этап Лиги Европы

Клуб сыграет в группе J, его соперниками будут испанская «Севилья», бельгийский «Стандард» и турецкий клуб «Акхисар Беледиеспор».

В заявку клуба вошли: вратари — Станислав Крицюк, Андрей Синицын, защитники — Йон Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спаич, Кристиан Рамирес, Николай Марков, Роман Шишкин, Стефан Страндберг, Сергей Петров, полузащитники — Вандерсон, Юрий Газинский, Виктор Классон, Павел Мамаев, Кристиан Куэва, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Дмитрий Стоцкий, нападающие — Ари, Герман Онугха, Иван Игнатьев, Магомед Сулейманов, сообщается на сайте УЕФА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матчи группового раунда Лиги Европы запланированы на 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября, 13 декабря.

Полностью календарь игр можно посмотреть здесь.

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