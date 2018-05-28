ФК «Краснодар» вошел сотню лучших европейских клубов сезона

28 мая в 14:58

Компания Gracenote, которая занимается исследованием спортивных данных, представила рейтинг лучших европейских футбольных клубов в сезоне-2017/18.

Первое место в списке заняла «Барселона» (4 тыс. 333 очка), второе — «Реал Мадрид» (4 тыс. 190 очков), замыкает тройку «Бавария» (4 тыс. 52).

Лучшим российским клубом в этом рейтинге является ЦСКА (26 место, 2 тыс. 995 очков). В сотню лучших также входят «Зенит» (33, 2тыс. 891), «Спартак» (38, 2 тыс. 832), «Локомотив» (47, 2 тыс. 745), «Краснодар» (51, 2 ыс. 720), «Ростов» (75, 2тыс. 489) и «Ахмат» (97, 2 тыс. 376).

Рейтинг формируется следующим образом: команды набирают и теряют очки в зависимости от результатов матчей (как на внутренней, так и на международной арене). Количество зачисляемых очков зависит от разрыва между клубами, сообщает «Спорт-Экспресс».

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