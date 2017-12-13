ФК «Краснодар» вошел в тройку самых посещаемых клубов РФПЛ в первой части турнира

Горожане заняли в рейтинге третью строчку.

По данным РФПЛ, наибольшее число зрителей в первой половине чемпионата России (20 матчей) было на играх петербургского «Зенита» — их посетили 401 тыс. 202 человека.

На втором месте расположился московский «Спартак», матчи которого посетили 300 тыс. 765 зрителей. Замыкает тройку лидеров ФК «Краснодар» — 215 тыс. 530 человек.

Наименее посещаемыми оказались ФК «Анжи» — 52 тыс. 881 зрителей, «Амкар» — 52 тыс. 815 зрителей и «Урал», игры которого посетили 50 тыс. 791 зрителей, сообщает пресс-служба РФПЛ.

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