ФК «Краснодар» возобновит участие в чемпионате России 5 марта

Российский футбольный союз 22 декабря опубликовал расписание матчей чемпионата России после зимнего перерыва.

Сезон возобновится 3 марта. Футбольнрый клуб «Краснодар» проведет матч 18-го тура ЧР дома со «Спартаком-Москвой» 5 марта. В следующем туре 12 марта краснодарская команда на выезде встретится с «Локомотивом. А 19 марта состоится игра «Краснодар» — «Уфа» в рамках 20-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футбольный клуб «Краснодар» 5 декабря на домашнем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Матч прошел в Краснодаре в рамках 17-го тура чемпионата России.

ФК «Краснодар» в последнем матче года проиграл «Ницце».

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