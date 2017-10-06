ФК «Краснодар» впервые с 2013 года получил чистый убыток

ООО «Футбольный клуб Краснодар» опубликовало отчет о своих финансовых результатах за 2016 год.

Выручка выросла на 14,1%, достигнув 3,84 млрд рублей. При этом чистая прибыль в 49 млн рублей сменилась убытком в 98,7 млн рублей. За минувший год в 2,7 раза выросли коммерческие расходы клуба — с 45,2 млн рублей до 124,1 млн рублей. На 62% увеличились и траты на управление, которые достигли 49,6 млн рублей.

Краснодарский клуб за последние два года существенно улучшил финансовые результаты — если с 2013 по 2014 годы выручка поднялась со 115 млн рублей до 146,7 млн рублей, то уже в 2015 году она поднялась до 3,3 млрд рублей.

Убыток спортивная организация за период с 2012 по 2016 годы показывала дважды: в 2013 году (220 млн рублей) и в 2016 году (98,7 млн рублей). В остальные годы прибыль составляла от 8 до 49 млн рублей, сообщает РБК.

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