ФК «Краснодар» впервые в истории клуба вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» 22 февраля сыграл вничью с турецким «Фенербахче».

Второй матч 1/16 финала Лиги Европы прошел в Стамбуле на арене «Шюкрю Сараджоглу».

Счет на седьмой минуте открыли «быки»: с подачи Юрия Газинского в правый угол ворот забил Федор Смолов.

На 41-й минуте турки сравняли счет. Станислав Крицюк допустил ошибку при подаче. После чего последовал удар Жозефа Соузы в дальнюю штангу, от нее мяч полетел по линии ворот к Мартину Шкртелу, который забил в ворота «черно-зеленых». Игра завершилась со счетом 1:1. «Краснодар» впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка пар следующего этапа турнира состоится 24 февраля, сами матчи пройдут 9 и 16 марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ответный матч с турками «Краснодар» провел в день девятилетия клуба.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «быки» на домашнем поле выиграл у турецкого «Фенербахче» со счетом 1:0.

Фоторепортаж с матча Лиги Европы ФК «Краснодар» — «Фенербахче» смотрите здесь.

Источник