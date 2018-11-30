ФК «Краснодар» выиграл у «Акхисара» и вышел в плей-офф Лиги Европы

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Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы прошел 29 ноября на стадионе «Краснодар».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Соперники открыли счет: на 24-й минуте забил Сержиньо Минейро.

Во втором тайме игроки «Краснодара» ответили двумя мячами — Юрия Газинского и Ари.

«Быки» вышли в плей-офф Лиги Европы. С 12-ю очками они возглавляют турнирную таблицу группы.

Последний тур группового этапа пройдет 13 декабря — краснодарская команда на выезде встретится с «Севильей». 

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