ФК «Краснодар» выиграл у «Акхисара» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы прошел 29 ноября на стадионе «Краснодар».
Встреча завершилась со счетом 2:1. Соперники открыли счет: на 24-й минуте забил Сержиньо Минейро.
Во втором тайме игроки «Краснодара» ответили двумя мячами — Юрия Газинского и Ари.
«Быки» вышли в плей-офф Лиги Европы. С 12-ю очками они возглавляют турнирную таблицу группы.
Последний тур группового этапа пройдет 13 декабря — краснодарская команда на выезде встретится с «Севильей».
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