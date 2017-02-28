ФК «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв в 1/4 финала «Уралу»

ФК «Краснодар» 28 февраля на домашней арене в матче 1/4 финала Кубка России встретился с «Уралом».

Первый гол хозяева поля забили на второй минуте встречи. После пасса новичка горожан Виктора Классона мяч в ворота гостей отправил нападающий Федор Смолов. Через 12 минут «Краснодар» увеличил отрыв — после передачи с фланга гол забил Виктор Классон.

На 33-й минуте шведский полузащитник горожан Классон оформил дубль, доведя счет в матче до разгромного — 3:0. Однако через две минуты гостям удалось отыграть один мяч. При розыгрыше углового мяч в ворота «Краснодара» отправил полузащитник Владимир Ильин.

После перерыва, на 55-й минуте «Урал» сократил отставание до одного мяча. Отличился полузащитник Эрик Бикфалви, поразивший ворота хозяев поля точным ударом головой.

Пытаясь догнать «Краснодар», гости усилили атаку. В итоге на 65-й минуте Бикфалви оформил дубль и вернул на табло ничейный счет — 3:3.

За две минуты до завершения основного времени за грубый фол в штрафной «Урала» арбитр назначил пенальти. На отметку 11-ти метров вышел Федор Смолов, но при ударе отправил мяч выше ворот.

В оставшееся время счет не изменился и арбитр назначил дополнительные таймы. На 92-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — за получение второй желтой карточки арбитр удалил с поля защитника «Урала» Александра Данцева. Несмотря на это «Урал» смог отразить многочисленные атаки горожан и перевести встречу в серию пенальти. В итоге гости одержали победу и вышли в полуфинал Кубка России.

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