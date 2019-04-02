ФК «Краснодар» выплатил более 1 млн евро посредникам за работу

Согласно данным РФС, общая сумма выплат футбольным клубом посредникам за 2018 год составила 67,37 млн рублей.

Согласно данным, опубликованным на сайте РФС, выплаты ФК «Краснодар» посредникам составили 450 тыс. евро, 150 тыс. долларов и более 24,5 млн рублей.

По затратам на посредников в РПЛ горожане занимают четвертую строчку, уступая «Спартаку» (9,1 млн евро), ЦСКА (3,8 млн евро), и «Зениту» (3,1 млн евро).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на обучение одного ребенка в Академии ФК «Краснодар» клуб тратит 1,5 млн рублей в год.

По итогам сезона-2017/18 РФС вручил Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола.