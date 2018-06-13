ФК «Краснодар» выполнил условия договора fair play

Соответствующими требованиям соглашений УЕФА также были признаны московский «Локомотив», санкт-петербургский «Зенит», итальянский «Рома» и «Монако».

Названные футбольные клубы выполнили условия договора по соответствию финансовому fair play. Решение было принято следственной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов под председательством Ива Летерма.

«Зенит» и «Рубин» были подвергнуты санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, «Локомотив» — в 2015-м. С клубами, нарушившими правило, заключается мировое соглашение, один из основных пунктов которого — полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения.

В результате решения следственной палаты клубы «Краснодар», «Локомотив», «Зенит, «Рома» и «Монако» освобождены от режима мирового договора.

«Краснодар», занявший четвертое место в прошедшем сезоне ЧР, сыграет в групповом этапе Лиги Европы, сообщает ТАСС.

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