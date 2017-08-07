ФК «Краснодар» вырвал ничью в матче с «Уралом» — 1:1

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу прошел 6 августа на домашней арене «быков».

Счет на 15-й минуте открыл защитник гостей Вараздат Ароян. Хозяевам удалось отыграться на последней добавленной к основному времени минуте благодаря пенальти капитана команды Андреаса Гранквиста. Итог встречи — 1:1.

Матч посетили 18 тыс. 676 зрителей.

«Краснодар» поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав семь очков.

Следующий матч «черно-зеленые» проведут 10 августа в Грозном. Соперником клуба станет «Ахмат», который тренирует бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.

Вернуться на ленту

Источник