ФК «Краснодар» вырвал победу на выезде в матче с «Ахматом»

Матч пятого тура чемпионата России по футболу состоялся 10 августа на «Ахмат-Арене» в Грозном.

Игра проходила с многочисленными остановками из-за нарушений правил. В первом тайме в одном из эпизодов травму получил полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. В итоге футболист не смог продолжить игру, на 26-й минуте мачта его заменил защитник Роман Шишкин.

Счет во встрече был открыт во втором тайме. На 52-й минуте гости разыграли угловой и после скидки защитник горожан Александр Мартинович отправил мяч в угол ворот.

Через 20 минут хозяевам удалось отыграться — дальний штрафной удар реализовал полузащитник Исмаэл Силва. Однако на 76-й минуте «Краснодару» вновь удалось выйти вперед. Отличился полузащитник Виктор Классон.

В финале встречи на 90-й минуте хозяева опять сравняли счет. При розыгрыше углового забил гол полузащитник Антон Швец. Однако «Краснодару» удалось вырвать победу. На 92-й минуте нападающий горожан Иван Игнатьев оторвался от защитников, вышел один на один с голкипером соперников и забил гол. В итоге встреча завершилась со счетом 2:3.

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