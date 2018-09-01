ФК «Краснодар» вырвал победу у «Локомотива» в матче 6-го тура РПЛ

Игра прошла 1 сентября на стадионе «Краснодар».

Счет на 33-й минуте с пенальти открыл полузащитник гостей Мануэл Фернандеш. На 39-й минуте ему ответил игрок «Краснодара» Масиэл Вандерсон. В добавленное время нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов забил еще один гол и помог команде победить.

Бывший нападающий «черно-зеленых» Федор Смолов провел на поле 56 минут, после чего его заменил Антон Миранчук.

Результат матча — 2:1.

На стадионе побывали 25 тыс. 714 зрителей.

Следующий домашний матч «Краснодар» проведет против московского «Динамо» в конце сентября. Точная дата встречи станет известна позднее.

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