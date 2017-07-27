ФК «Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю» в матче Лиги Европы

Первая встреча третьего квалификационного раунда турнира прошла 27 июля на домашней арене «быков».

На 64-й минуте счет открыл нападающий датчан Йеппе Кьер, но уже на 67-й минуте игрок «черно-зеленых» Виктор Классон отыграл очко для своей команды.

В оставшееся основное время команды не смогли забить. К игре арбитр добавил три минуты. В итоге на последних секундах встречи 17-летний нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, который вышел на замену во втором тайме, вырвал победу у датского клуба — 2:1.

В основном составе горожан на поле впервые вышли новички команды Михайло Ристич и Ренат Янбаев, а также 18-летний форвард Иван Игнатьев, выступающий за молодежку клуба.

Матч посетили 20 тыс. 233 зрителя.Как писал интернет-портал «Кубань 24», букмекеры называли ФК «Краснодар» фаворитом в этой встрече.

Ответный матч пройдет в Дании 3 августа.

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