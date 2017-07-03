ФК «Краснодар» заключил контракт с Романом Шишкиным

Футболист будет выступать за клуб в течение трех лет.

Шишкин перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. Он является универсальным футболистом, так как способен сыграть на любой позиции в обороне и в опорной зоне, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прошлый сезон защитник Роман Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе перешел на правах аренды в «Краснодар» и провел за команду шесть матчей в российской Премьер-лиге.

Контракт 30-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2019 года. По данным СМИ, «Локомотив» готов продать футболиста за 3 млн евро, так как клуб не видит в Шишкине игрока стартового состава. В мае защитник не исключил, что останется в футбольном клубе «Краснодар». Шишкин провел за клуб шесть матчей.

Футболист вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года.

О карьере Романа Шишкина можно почитать здесь.

Вернуться на ленту

Источник