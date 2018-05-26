ФК «Краснодар» заключил с Урошем Спаичем пятилетний контракт

«Быки» оформили трудовые отношения с 24-летним экс-футболистом «Андерлехта».

Спаич успешно прошел медобследование и подписал с клубом долгосрочный личный контракт. Его действие истекает летом 2023 года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 23 мая объявил о покупке защитника «Андерлехта» Спаича. Он вошел в состав сборной Сербии на ЧМ-2018.

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