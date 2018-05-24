ФК «Краснодар» запустил продажу абонементов на сезон 2018/19

С 24 мая право первой покупки получат владельцы абонементов сезона 2017/18.

До 8 июня можно будет выкупить свои места или любые другие, не занятые иными владельцами абонемента места. С 9 по 10 июня 2018 будет возможна смена своего места на освободившееся после приоритетного права продления.

С 11 июня по 1 июля 2018 пройдет продажа абонементов для владельцев карты болельщика и пакета «Весна», а со 2 июля абонементы поступят в свободную продажу.

Абонементная программа на стадион ФК «Краснодар» в сезоне 2018/19 включает предложение на чемпионат и Кубок России, а также возможность заранее приобрести места на матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба клуба.

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