ФК «Краснодар» завершил сборы без поражений

В активе «черно-зеленых» четыре победы и три ничьи.

С ничейным результатом завершились и две последние игры — с пражской «Славией» и московским ЦСКА. Впрочем, коллектив из Чехии «быки», выступавшие экспериментальным составом, могли и обыграть. Открыл счет именно «Краснодар» — отличился молодой игрок Магомед-Шапи Сулейманов. Восстановили равновесие соперники «черно-зеленых» на последних секундах встречи: уже в дополнительную минуту Симон Дели отправил мяч в ворота краснодарцев. Однако главный тренер горожан оценил работу своих игроков положительно.

«У нас молодежи играло почти полкоманды сегодня. Для них эти игры полезны. Мастерство игроков видно. Там взрослые игроки, которые чемпионы своей страны, и играть им в Лиге чемпионов. Поэтому уровень, конечно же, для той нашей команды, которая сегодня была на поле, приличный», — сказал главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов.

Один забитый и один пропущенный мяч у «Краснодара» и в матче с ЦСКА. Счет открыл Алан Дзагоев. Ответный мяч в заключительной игре летного межсезонья забил новичок горожан Вандерсон, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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