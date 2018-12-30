Об этом сообщил начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин.
«Роман Шишкин — игрок достаточно универсальный, готовый закрыть сразу несколько позиций на поле. Он играл как флангового защитника, так и центрального. Также выходил в опорной зоне. Если мы приглашаем его, значит, очень на него рассчитываем», — цитирует Голубина «Р-Спорт».
У Шишкина в «Краснодаре» мало игровой практики — всего три матча в Премьер-лиге в сезоне-2018/19.
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