ФК «Кубань-2» сыграет с ростовским СКА во втором туре ПФЛ

Матч первенства пройдет 28 июля на краснодарской арене.

Гости в первом матче турнира одержали победу над командой из Академии имени Виктора Понедельника. Хозяева уступили «Спартаку» из Нальчика.

Сыграют клубы на стадионе «Труд». Начало в 17:30.

Также 28 июля дома сыграет «Черноморец». Новороссийцы примут дебютанта турнира — клуб «Легион-Динамо» из Махачкалы. А в Махачкале «Анжи-2» сыграет с «Афипсом».

ФК «Армавир» сыграет в гостях с майкопской «Дружбой», а «Биолог-Новокубанск» отправится во Владикавказ, где встретится с местным «Спартаком».

Еще один матч второго тура пройдет 29 июля в Краснодаре. На стадионе Академии ФК «Краснодар» вторая команда клуба проведет матч с ростовской «Академией футбола имени В. Понедельника».

ПФЛ. Зона «Юг»

Второй тур

28 июля

ФК «Черноморец» — ФК «Легион-Динамо» (Махачкала)

ФК «Анжи-2» (Махачкала) — ФК «Афипс»

ФК «Дружба» (Майкоп) — ФК «Армавир»

ФК «Спартак» (Владикавказ) — ФК «Биолог-Новокубанск»

29 июля

ФК «Краснодар-2» — ФК «Академия футбола им. В.Понедельника»

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