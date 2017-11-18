ФК «Кубань» дома победил «Тюмень» и прервал безвыигрышную серию

Матч 24-го тура ФНЛ прошел в Краснодаре 18 ноября.

В течение неполных трех минут игрок «Кубани» Юрий Завезен оформил дубль (57, 59). На 83-й минуте Николай Марков довел счет до крупного, но в добавленное время нападающий «Тюмени» Данил Карпов сумел отыгрть одно очко. Итог встречи — 3:1 в пользу хозяев поля.

Следующий матч «Кубань» проведет 25 ноября в Краснодаре. В заключительной игре 2017 года команда встретится с «Сибирью».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что 15 футболистов основного состава «Кубани» решили бойкотировать матч 24-го тура первенства ФНЛ с «Тюменью» в случае непогашения долгов. Гендиректор ФК «Кубань» назвал шантажом заявление игроков о бойкоте матча. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка 17 ноября поручил выплатить футболистам по две-три зарплаты до 24 ноября.

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