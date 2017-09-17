ФК «Кубань» дома вничью сыграл с воронежским «Факелом»

Матч 14-го тура первенства ФНЛ прошел 16 сентября на стадионе «Кубань».

На 20-й минуте «желто-зеленые» открыли счет. Евгений Гапон выполнил удар из-за пределов штрафной площади, Олег Алейник успел подставить ногу, и мяч нырнул в нижний угол ворот. На 33-ей минуте команда забила второй мяч. После розыгрыша углового Владимир Обухов прострелил к линии вратарской, где быстрее всех оказался Спартак Гогниев, вколотивший мяч под перекладину.

До перерыва воронежцам удалось отыграть один гол, забил Артем Сердюк. Во втором тайме после подачи Артема Молодцова точный удар по воротам «Кубани» нанес Дмитрий Мичуренков.

Итог встречи — 2:2, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Следующий матч «желто-зеленые» проведут дома в рамках розыгрыша Кубка России. Команда 20 сентября встретится с московским «Спартаком».

Вернуться на ленту

Источник